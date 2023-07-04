Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, yeni aşka yelken açtı. Sevenleri ise Berdan Mardini'nin paylaşımının ardından Berdan Mardini sevgilisi kim? Berdan Mardini sevgilisi kaç yaşında, instagram hesabı ne? sorularını araştırdı.

Berdan Mardini sevgilisi kim? Berdan Mardini sevgilisi kaç yaşında, instagram hesabı ne? merak ediliyor. Kendisinden yaşça küçük olduğu görülen sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Mardini, yeni sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

BERDAN MARDİNİ SEVGİLİSİ KİM?

Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, yeni aşka yelken açtı. Kendisinden yaşça küçük olduğu görülen sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Mardini, yeni sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Mardini'nin sevgilisini gören kullanıcılar ise "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yaptı.

Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik sektörüne yönelerek 120 milyon TL harcamasıyla konuşulan Berdan Mardini, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni ilişkisini ilan etti. Sarışın genç bir kadınla fotoğrafını paylaşan türkücü, "Her şey güzel, Allah kalbimize göre veriyor" notunu düştü. Mardini'nin paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ceylan "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar da genç kadının yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yaptı.

44 yaşındaki Berdan Mardini, sevgilisiyle ilgili yorumlara şimdilik sessiz kaldı.