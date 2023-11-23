Berdan Mardini kimdir? 2. Sayfa konuğu Berdan Mardini kaç yaşında, nereli? Berdan Mardini biyografisi!

2. Sayfa programının konuğu Berdan Mardini Berdan Mardini oldu. Canlı yayına konuk olan Şarkıcı Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konuğu Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini kaç yaşında, nereli?

Berdan Mardini Berdan Mardini Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Berdan Mardini kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini Berdan Mardini kaç yaşında, nereli? Berdan Mardini biyografisi! 2. Sayfa konuğu Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini kaç yaşında, nereli? Berdan Mardini biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini, gerçek adıyla Engin Karademir, 5 Kasım 1978 yılında Diyarbakır'da doğdu. Kürt asıllı Türk müzisyen ve oyuncudur. Aslen Mardin'in Yaylabaşı köyündendir. Kürt kökenlidir. 6 çocuklu bir aileden gelmekteydi. Babası devlet memuru idi. Babasının emekliğinin ardından İstanbul'a abisi ve ablasının yanına gitmek zorunda kalmıştır. İlkokul, ortaokul ve liseyi tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı. İş hayatına atıldıktan sonra Babasının tekstil firmasında çalıştı. 2 yıl ardından firmanın yakınlarında bir bağlama kursuna yazıldı. Zamanca birçok mekanda sahneler almıştır. Bir süre böyle devam ettikten sonra Mardini, ilk albümü 'Aman Aman'ı 2002 yılında çıkarmıştır. Bu albüm ile birlikte ismini duyurmayı başardı. Daha sonra 2004 yılında 'Türküler' isimli albümünü çıkardı. Bu çıkardığı ilk 2 albüm fazlasıyla ilgi görmüştür. 2019 yılında Sözü Tahir Peker, Müziği Burhan Bayar'a ait olan 'Mutlu Ol Yeter' parçasını Kürtçeye çevirerek 'Dilsad Be Bese' ismi ile çıkarmıştır. 7 Mart 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Mardini, Survivor 2023'e katılmıştır fakat daha sonra yarışmadan ayrılmıştır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Miran Mardini ve Ezmira Mardini isimli çocukları olmuştur. 2021 yılında boşanmıştır.

Filmografisi

2003: Kurşun Yarası (Halil Efe) (TV dizisi) (atv)

2004: Perçem (TV dizisi) (Show TV)

2014: Kolpaçino 3.Devre (Kaçak Mahkum)

2014: Jan - Sızı (Ferat) (TV dizisi) (TRT 6)

Albümler

