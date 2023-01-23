Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berdan Mardini hasta mı, sakatlandı mı, neden Survivor'dan ayrıldı?

Gündem Haberleri

Berdan Mardini hasta mı, sakatlandı mı, neden Survivor'dan ayrıldı?

Survivor 2023'te geçtiğimiz salı günü konseyde yapılan oylamada Ümit Erdim'in veda etmesinin ardından iki isim daha yarışmadan ayrıldı. Ayrılanlar arasında Berdan Mardini de vardı. Peki Berdan Mardini hasta mı, sakatlandı mı, neden Survivor'dan ayrıldı?

Survivor'da Berdan Mardini ve Seçkin Piriler yarışmaya veda etti! İşte sebepleriSurvivor'da Berdan Mardini ve Seçkin Piriler yarışmaya veda etti! İşte sebepleri

Berdan Mardini hasta mı? Survivor 2023'te geçtiğimiz salı günü konseyde yapılan oylamada Ümit Erdim'in veda etmesinin ardından iki isim daha yarışmadan ayrıldı. Ayrılanlar arasında Berdan Mardini de vardı. Peki Berdan Mardini hasta mı, sakatlandı mı, neden Survivor'dan ayrıldı? İşte detaylar...

Survivor 2023'te ünlüler takımındaki yaprak dökümü devam ediyor. Ümit Erdim'in oylama sonucu elenmesinin ardından Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmaya veda etti. Bir süredir Survivor'da oyunlarda yer almayan Berdan Mardini, sağlık problemleri nedeniyle veda etmek zorunda kalırken; Seçkin Piriler ise ada şartlarının kendisini çok zorladığı gerekçesiyle yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.

Bir süredir oyunlarda neden yer almadığı merak konusu olan Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söyledi.

Berdan Mardini hasta mı, sakatlandı mı, neden Survivor'dan ayrıldı?

Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.

Berdan Mardini hasta mı, sakatlandı mı, neden Survivor'dan ayrıldı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Berdan Mardini Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title