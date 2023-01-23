Survivor 2023'te geçtiğimiz salı günü konseyde yapılan oylamada Ümit Erdim'in veda etmesinin ardından iki isim daha yarışmadan ayrıldı. Ayrılanlar arasında Berdan Mardini de vardı. Peki Berdan Mardini hasta mı, sakatlandı mı, neden Survivor'dan ayrıldı?

Berdan Mardini hasta mı? Survivor 2023'te geçtiğimiz salı günü konseyde yapılan oylamada Ümit Erdim'in veda etmesinin ardından iki isim daha yarışmadan ayrıldı. Ayrılanlar arasında Berdan Mardini de vardı. Peki Berdan Mardini hasta mı, sakatlandı mı, neden Survivor'dan ayrıldı? İşte detaylar...

BERDAN MARDİNİ SURVİVOR'DAN AYRILDI MI?

Survivor 2023'te ünlüler takımındaki yaprak dökümü devam ediyor. Ümit Erdim'in oylama sonucu elenmesinin ardından Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmaya veda etti. Bir süredir Survivor'da oyunlarda yer almayan Berdan Mardini, sağlık problemleri nedeniyle veda etmek zorunda kalırken; Seçkin Piriler ise ada şartlarının kendisini çok zorladığı gerekçesiyle yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı.

BERDAN MARDİNİ, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AYRILDI

Bir süredir oyunlarda neden yer almadığı merak konusu olan Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söyledi.

SEÇKİN PİRİLER ADA ŞARTLARINA DAYANAMADI

Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.