Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Berdan Mardini hakkında birçok detay merak ediliyor ve Berdan Mardini evli mi? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Berdan Mardini evli mi? Berdan Mardini'nin eşi kim, kiminle evli?

Berdan Mardini evli mi? Sorusu, son zamanlarda Berdan Mardini hakkında merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Berdan Mardini, "Senden Çocuğum Olsun" şarkısıyla tanınmıştır. Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Berdan Mardini evli mi? Internet üzerinde sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Berdan Mardini evli mi? Berdan Mardini'nin eşi kim, kiminle evli?

BERDAN MARDİNİ EVLİ Mİ?

Berdan Mardini,2010 yılındaFatoş Mardini ile evlendi. Miran ve Ezmira adında olmak üzere iki çocuğu vardır. 29 Mart 2021 tarihinde eşiyle anlaşmalı olarak boşandı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti. 2022 Aralık ayında sevgilisi Morena Taraku ile birlikte olduğu bilinmekteydi. Berdan Mardini'nin şu an bir evliliği bulunmamaktadır.