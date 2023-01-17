Berçin Tavukçuoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berçin Tavukçuoğlu kiminle evleniyor?

Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Berçin Tavukçuoğlu kim merak ediliyor. Peki Berçin Tavukçuoğlu kimdir? Berçin Tavukçuoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berçin Tavukçuoğlu burcu ne? İşte Berçin Tavukçuoğlu yaşı, burcu, aslen nereli olduğu hakkında bilinen detaylar...

Furkan Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Furkan Dede evli mi, sevgilisi kim?

Berçin Tavukçuoğlu kimdir? Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Berçin Tavukçuoğlu kim merak ediliyor. Peki Berçin Tavukçuoğlu kimdir? Berçin Tavukçuoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berçin Tavukçuoğlu burcu ne? İşte Berçin Tavukçuoğlu yaşı, burcu, aslen nereli olduğu hakkında bilinen detaylar haberimizde...

BERÇİN TAVUKÇUOĞLU KİMDİR?

Berçin Tavukçuoğlu, Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede'nin sevgilisidir. Gıda ve içecek hizmetleri veren bir şirkette Kilit Müşteri Yönetici olarak görev yapmaktadır. York Üniversitesi Kimya mezunudur. Tavukçuoğlu İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

BERÇİN TAVUKÇUOĞLU SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede, Berçin Tavukçuoğlu'nun sevgilisidir. Survivor Ekstra sunucusu olan Furkan Dede, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sunucu ve yorumcu Furkan Dede ilk olarak Var Mısın Yok Musun programında yer almıştır. Yarışmada 100.000 TL'lik ödül kazanan Furkan Dede, 2010 yılında Survivor'a dahil oldu. Furkan Dede, 2013 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Let's Play adlı komik video programını sundu. Uzun bir süredir Survivor Ekstra adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.