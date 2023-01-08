Pazar günleri berberlere ve kuaföre gitme ihtiyacı duyan birçok kişi Berberler pazar günü açık mı? Sorusunu merak ediliyor ve 2023 Pazar günü kuaförler açık mı? Sorusu ile konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Berberler pazar günü açık mı? 2023 Pazar günü kuaförler açık mı? Kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı?

Berberler pazar günü açık mı? Sorusu, berberlerden ve kuaförlerden hizmet almak isteyen vatandaşlar tarafından 2023 Pazar günü kuaförler açık mı? Sorusu ile birlikte araştırılmakta. Özellikle birçok berber ve kuaförün pazar günü açık olmaması nedeniyle 2023 yılında bu durumun devam edip etmediğini merak eden vatandaşlar, Berberler pazar günü açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berberler pazar günü açık mı? 2023 Pazar günü kuaförler açık mı? Kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı?

BERBERLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Henüz netleşmemiş olsa da şuan alınan karar erkek berberlerinin Pazar, kadın kuaförlerinin Pazar günü kapalı olması hakkında karar alındığı yönünde ağırlık gösteriyor. 1 Ekim itibari ile gün netleşecek.

2023 PAZAR GÜNÜ KUAFÖRLER AÇIK MI?

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.