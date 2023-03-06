Berat Kandili, İslam dünyasının en önemli günlerinden birisi olarak yer almaktadır Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan Berat kandilinin saat kaçta başlayıp ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Berat Kandili saat kaçta bitiyor? Kandil gecesi ne zaman biter? Berat Kandili saat kaçta başlar, saat kaçta biter? İşte detaylar...

Berat Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından kandilin saat kaça kadar devam ettiğini araştırılmakta. Berat kandilinin saat kaçta başlayıp saat kaçta biteceği merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili saat kaçta bitiyor? Kandil gecesi ne zaman biter? Berat Kandili saat kaçta başlar, saat kaçta biter? Detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Hazreti Muhammed, şöyle buyuruyor;"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

BERAT GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Berat Gecesi'nin diğer gecelerden biraz daha farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmeli.

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

BERAT KANDİLİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2023 yılında Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir.