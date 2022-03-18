Berat Kandili orucu ne zaman, bugün mü tutulur? Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? Berat Kandili 15. gün orucu bugün mü? Hakkında Hadisi Şerifler...

Yarın ve ertesi gün oruç tutmak sevap mı? 18 Mart ve 19 Mart oruç tutulur mu? Berat kandili oruçlu geçirmenin sevabı nedir? Detaylar haberimizde. Berat Kandili orucu ne zaman? Berat Gecesi orucu hangi gün tutulmaktadır? Oruç 18 Mart Cuma günü mü tutulur?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2022 yılında Berat Gecesi 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili haftaya 17 Mart Perşembe günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 17 Mart Perşembe akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 18 Mart Cuma günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.) Berat Kandili Günü ne zaman : 18 Mart Cuma (18 Mart Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Berat Gecesi 17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gecedir. Berat Kandili günü ise 18 Mart Cuma'dır. Bu bakımdan oruç Cuma günü tutulacaktır. Yani Berat Kandili orucu 18 Mart 2022 Cuma günü tutulur .

Elbette dileyenler Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani 13, 14 ve 15. günleri de oruçlu geçirebilirler. Fakat hiç yoktan sadece bir gün oruç tutabilirim diyorsanız Berat Kandili orucu 18 Mart Cuma gününe denk gelmektedir.

Berat Kandili oruç günü : 18 Mart Cuma (Şaban ayının 15. günü)

ŞABAN AYININ 13. 14. VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılında Şaban ayının 13. günü 16 Mart, 14. günü 17 Mart ve 15. günü ise 18 Mart tarihine denk gelmektedir.

Şaban ayı 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba 2022

Şaban ayı 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe 2022

Şaban ayı 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma 2022

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 16 Mart Çarşamba, 17 Mart Perşembe ve 18 Mart Cuma tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2022 yılı Şaban ayı tarihleri şu şekilde:

Şaban ayı 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba

Şaban ayı 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe

Şaban ayı 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "

(Kaynak : İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl)

2-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti - İbnü Asâkir, el-Emâlî)

3-) Ali (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (SallallahuAleyhiveSellem) şöyle buyurmuştur:

"Şabanın yarı (15.) gecesi olunca gecesini ibadette kıyamla geçirin, gününü de oruç tutun."

(Kaynak : İbni Mace, İkametüs-salat)

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