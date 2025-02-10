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Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? 2025 Berat Kandili orucu nasıl tutulur?

Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? 2025 Berat Kandili orucu nasıl tutulur?
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Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilir. Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili orucu hakkında detaylı bilgi arıyor. Peki, Berat Kandili orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? İşte detaylar!

Berat Kandili orucu, bu mübarek günün sabahında niyet edilerek tutulur. İsteyenler için sadece 1 gün oruç tutmak yeterlidir. Ancak Şaban ayında daha fazla sevap kazanmak isteyenler, 2 veya 3 gün oruç tutarak bu ayı değerlendirebilirler. 2025 yılında Berat Kandili orucu, 13 Şubat Perşembe günü tutulabilir. İşte oruçla ilgili merak edilenler ve bu mübarek gecenin faziletleri...

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Bu oruç 1 gün tutulabilir, ancak isteyenler Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde de oruç tutabilirler. Bu şekilde 3 gün oruç tutmak da oldukça faziletlidir. Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, niyetlerini sabah imsak vaktinden önce yapmalıdır.

Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? 2025 Berat Kandili orucu nasıl tutulur?

2025 BERAT KANDİLİ ORUCU NASIL TUTULUR?

Berat Kandili orucu, sünnet olan ibadetler arasında yer alır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Şaban ayının faziletine dikkat çekmiş ve bu ayda oruç tutmayı teşvik etmiştir. Berat Kandili'nde oruç tutmanın sevabı büyük olup, bu oruç Allah'ın rahmetine ve affına nail olma vesilesi olarak görülür.

NASIL NİYET EDİLİR?

Berat Kandili orucu için niyet ederken içten bir şekilde, "Allah rızası için oruç tutmaya" niyet edebilirsiniz. Bu oruç, normal nafile oruçlar gibi tutulur. Sahur yapmak ve iftar vaktine kadar sabırlı bir şekilde orucunuzu sürdürmek önemlidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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