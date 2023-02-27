İslam dünyasında yeri çok ayrı olan Berat Kandili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar Berat Kandilinin ne zaman olduğunu ve hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, Berat kandili ne zaman, hangi gün? Berat kandili nedir? Berat kandili neden önemlidir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İslam dünyası önemli günlerden biri olan Berat Kandili önemi ve faziletleri Berat Kandilinin ne zaman ve hangi gün olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslümanlar 'Berat Kandilinde ne olmuştur?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Berat kandili ne zaman, hangi gün? Berat kandili nedir? Berat kandili neden önemlidir? Berat kandilinde hangi duvarlar okunur?Detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelecek.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Şaban ayının 15. günü idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzal" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır.

BERAT KANDİL NEDEN ÖNEMLİDİR?

Müslümanların en önemli kandillerinden biri olan Berat Kandili önemi ile gündeme geliyor. Ramazan ayından önce idrak edilen kandil gününde Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir.

BERAT KANDİLİNDE HANGİ DUVALAR OKUNUR?

Berat Kandilinde kılınacak vakit, nafile ve bu geceye özel 100, 12 ve 6 rekatlık namazlarda Fatiha ve İhlas sureleri okunur. Bu gece Kuran-ı Kerim'den istenilen sure ve ayetler okunabildiği gibi; Yasin-i Şerif, Duhan, Felak, Nas ve Tevbe sureleri okunur.