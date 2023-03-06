İslam dünyası için önemli günlerden biri olan Berat kandilinin ne olduğu ve ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Berat kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu? Berat kandili nedir? En güzel berat kandili mesajları! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat Kandili olarak idrak edilir. İslam alemi için önemli günlerden biri olan Berat kandili Müslümanlar tarafından her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Vatandaşlar ise Berat Kandilininne zaman kutlanacağını ve berat kandilinde oruç tutulup tutulmayacağını araştırılıyor. Peki, Berat kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu? Berat kandili nedir? En güzel berat kandili mesajları! Detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü kutlanacak.

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat gecesi, ibadet edenlerin fazlaca sevap kazanacağı gecelerden biridir. Hadis ve ayetlerce bu gecenin önemi vurgulanmaktadır. Berat gecesinde yapılan ibadetlerden biri de oruç tutmaktır.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat, Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir.

EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI NELER?

İslam dünyası için önemli günlerden biri olan Berat Kandili Müslümanlar tarafından her yıl çeşitli etkinlikler kutlanmakta olan Berat kandili mesajları vatandaşlar arından bir süredir merak ediliyordu .İşte en güzel Berat kandili mesajları!