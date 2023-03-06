Berat kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu? Berat kandili nedir?
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İslam dünyası için önemli günlerden biri olan Berat kandilinin ne olduğu ve ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Berat kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu? Berat kandili nedir? En güzel berat kandili mesajları! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat Kandili olarak idrak edilir. İslam alemi için önemli günlerden biri olan Berat kandili Müslümanlar tarafından her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Vatandaşlar ise Berat Kandilininne zaman kutlanacağını ve berat kandilinde oruç tutulup tutulmayacağını araştırılıyor. Peki, Berat kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu? Berat kandili nedir? En güzel berat kandili mesajları! Detaylar haberimizde...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü kutlanacak.
Berat gecesi, ibadet edenlerin fazlaca sevap kazanacağı gecelerden biridir. Hadis ve ayetlerce bu gecenin önemi vurgulanmaktadır. Berat gecesinde yapılan ibadetlerden biri de oruç tutmaktır.
Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat, Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir.
İslam dünyası için önemli günlerden biri olan Berat Kandili Müslümanlar tarafından her yıl çeşitli etkinlikler kutlanmakta olan Berat kandili mesajları vatandaşlar arından bir süredir merak ediliyordu .İşte en güzel Berat kandili mesajları!
- Ne zaman ki iyiliklerimiz keşkeklerimizden önde gider; o zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiliklerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.
- Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…
- Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun…
- Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…
- Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller…
- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Berat Kandilinizi kutlarım.