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Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün?

Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün?
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İslam âlemi için önemli günlerden biri olan Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi idrak ediliyor. Bu mübarek gecede milyonlarca Müslüman, dualarla af ve mağfiret dilemek için ibadetlerine yöneliyor. Peki, Berat Kandili ne zaman? 2025 yılında Berat Kandili hangi gün?

Berat Kandili, duaların kabul olduğu, günahların affedildiği ve manevi arınmanın yaşandığı özel bir gece olarak kabul ediliyor. 2025 yılında Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu anlamlı gecede oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve bol bol dua etmek tavsiye ediliyor. Peki, Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün? Detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, İslam âleminde önemli bir yere sahip olan ve Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen mübarek bir gecedir. 2025 yılında Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü kutlanacaktır. Bu özel gece, günahların affı ve ilahi rahmete erişme vesilesi olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in, "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun." şeklindeki hadisi, bu gecenin önemini vurgulamaktadır.

Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün?

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?

Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, 13 Şubat Perşembe günü oruçlarını tutabilirler. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, namaz kılabilir, Kur'an-ı Kerim okuyabilir ve dualar edebilirler. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bu gece, affedilme ve manevi arınma fırsatı sunuyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Berat Kandili hakkında şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. O gece Allah Teâlâ, güneşin batmasıyla dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve tan yeri ağarıncaya kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af dileyen, onu affedeyim? Yok mu rızık isteyen, ona rızık vereyim? Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim?'"

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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