Berat Kandili, İslam alemi tarafından her yıl kutlanan önemli bir dini gecedir. Müslümanlar, bu özel gecede oruç tutar, namaz kılar ve dua ederler. Peki, Berat Kandili ne zaman? 2024 Berat Kandili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Berat Kandili, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan ve müminlerin dualarının kabul edildiği, günahların affedildiğine inanılan mübarek bir gecedir. 2024 yılında Berat Kandili hangi güne denk gelecek merak konusu oldu. Arama motorlarında Berat Kandilinin ne zaman olacağı sorgulatılıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman? 2024 Berat Kandili hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, İslam takvimine göre Receb ayının 15. gününe denk gelir. Müslümanlar, bu kutsal gecede dualarını artırır, ibadetlerine ağırlık verir ve manevi bir atmosfer içinde bulunurlar.

2024 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

2024 yılında bazı önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

11 Ocak 2024 Perşembe Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

6 Şubat 2024 Salı Berat Kandili : 24 Şubat 2024 Cumartesi

: 24 Şubat 2024 Cumartesi Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

5 Nisan 2024 Cuma Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan 2024

10-12 Nisan 2024 Kurban Bayramı: 16-19 Haziran 2024

16-19 Haziran 2024 Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Berat, Arapça kökenli bir kelime olup "temizlik, ayrım, kurtuluş" gibi anlamlara gelir. Berat Kandili, Müslümanlar için günahların affedildiği, kulların durumlarının Allah tarafından değerlendirildiği ve bu değerlendirmeler sonucunda hayırlı kulların kurtuluşa erdiği bir mübarek gecedir. Bu gece, affedicilik ve bağışlama duygularının yoğun yaşandığı bir zaman dilimidir.