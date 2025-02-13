Berat Kandili'nde ibadet etmek, manevi anlamda huzur bulmanın ve dualarınızın kabul edilmesinin vesilesi olabilir. Peki, Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Bu mübarek gecede kılınacak namazlar ve dua önerileriyle ilgili tüm detayları sizin için derledik. Peki, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler? Detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER, OKUNACAK DUALAR NELER?

Berat Kandili'nde tevbe ve istiğfar etmek, dua etmek ve nafile namazlar kılmak tavsiye edilir. İşte bu mübarek gecede yapılacak ibadetler:

Tevbe ve İstiğfar:

Berat Kandili'nde en önemli ibadetlerden biri, Allah'tan af dilemek ve günahlardan tevbe etmektir. Bu gece boyunca sıkça "Estağfirullah el-Azîm ve etûbü ileyh" duası okunabilir.

Kur'an-ı Kerim Okumak:

Berat Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okumak büyük sevaptır. Özellikle Yasin Suresi'nin üç kez okunması tavsiye edilir. İlkinde uzun ömür, ikincisinde bereket, üçüncüsünde ise günahların affı niyetiyle okunabilir.

Salavat Getirmek:

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e salavat getirmek, bu mübarek gecede yapılacak en faziletli ibadetlerden biridir: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed."

BERAT KANDİLİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR NELER?

Hacet Namazı:

Bu namaz, dileklerin kabulü için iki veya dört rekat olarak kılınabilir. Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra üç İhlas Suresi okunabilir.

Tesbih Namazı:

Dört rekatlık bu namazda her rekatta Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah tesbihleri toplamda 75 kez tekrar edilir. Tesbih Namazı, günahlardan arınmak ve manevi huzur bulmak için önemlidir.

Yatsı Namazı Sonrası İbadet:

Yatsı namazını kıldıktan sonra dua etmek, zikir çekmek ve Kadir Suresi'ni okumak bu geceyi ihya etmenin güzel yollarından biridir.

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