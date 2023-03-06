Müslüman aleminin mübarek günlerinden biri olan Berat Kandili'nde hangi dualar ile ibadet edileceği merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Berat Kandili'nde okunacak sureler ve dualar ne? Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

6 Mart 2023 günü Berat Kandili sebebiyle ibadet edecek olan müslüman vatandaşlar arama motorlarında Berat Kandili'nde hangi duaların okunacağını merak ediyor ve Berat Kandili'nde okunacak sureler ve dualar ne? Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK SURELER VE DUALAR NE?

Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz.

Berat Kandili'nde özellikle 3 Yasin-i şerif okunması tavsiye edilmektedir.

ORUÇ TUTULUR MU?

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Berat Kandili Duası

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen'den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât'sın. Allah'ım! Beni katında, Ümmü'l-Kitâb'da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah'ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü'l-Kitâb'da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl'ünün lisânı üzere indirilen Kitâb'ında bir söz buyurdun ve Sen'in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü'l-Kitâb (Ana Kitâb) O'nun yanındadır.»(er-Ra'd, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa'bân'ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen'in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!" (Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090)

Berat Gecesi'nde edebileceğimiz bazı alimlerin şöyle bir duası vardır:

"Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır."

Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim. Bir başka Berat Kandili duası örneği şu şekildedir;

"Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların kar¬şılığına ihtiyacı olmayan Allah'ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden sen¬sin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!"

"Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şa¬yet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım!" "Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayır¬lı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver."

"Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah diledi¬ğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39"

"İlahî! Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gece¬si en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin be¬la ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

BERAT GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Berat Gecesi'nin diğer gecelerden biraz daha farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmeli.

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek