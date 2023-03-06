Berat kandilinde ibadet edecek vatandaşlar tarafından tesbihler araştırılıyor. Kandil akşamında okunması gereken dualar merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili tesbihleri! Kandil gecesi çekilecek tesbihler neler? İşte detaylar...

Kandil akşamı okunacak dua! Berat Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Bu ibadetlerden bir tanesine de dua etmektir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından sure ve dualar araştırılmakta. Berat Kandilinde hangi sureler okunur merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili hangi tesbihler çekilir? Berat Kandili tesbihleri! Kandil gecesi çekilecek tesbihler neler? Detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Berat Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK SURELER VE DUALAR NE?

Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz.

Berat Kandili'nde özellikle 3 Yasin-i şerif okunması tavsiye edilmektedir.