Berat Kandili, Berat gecesi ne zaman, ayın kaçında, hangi gün soruları araştırılıyor. Şaban ayının 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece idrak edilecek özel günün tarihi merak ediliyor. Peki, Berat gecesi ne zaman 2023? Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? Berat Kandili 2023 ayın kaçında olacak?

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayında idrak edilecek olan Berat Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında belli oldu. Peki, Berat gecesi ne zaman 2023? Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? Berat Kandili 2023 ayın kaçında olacak? İşte detaylar haberimizde...

BERAT GECESİ, KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. Bu yıl Berat Kandili 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

BERAT NE DEMEK?

Berat sözü "berâet" kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Buna göre "Berat gecesi" günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Müslümanlar tarafından bu gecenin derin bir saygı ve heyecan ile kutlanmasının sebebi budur.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ

16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat (Berâet), Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı