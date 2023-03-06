İslam aleminde mübarek üç ayların içerisinde yer alan kandil geceleri arasında yer alan Berat Kandili gecesi, Şaban ayının 14. gecesini 15. gecesine bağlayan gece idrak edilmektedir. Müslüman vatandaşlar ise sevdiklerinin Berat Kandilini kutlamak için arama motorlarında Berat Kandili sözleri araştırıyor. Berat gecesi mesajları: Berat kandili resimli, ayetli, hadisli mesajlar! Facebook, Instagram, Whatsapp hayırlı kandiller mesajları

Başkan Çopuroğlu: "Bu gece yapılan ibadetler, inşallah beraatimizin müjdecisi olur"

Resimli Berat Kandili mesajları yeni 2023. En güzel anlamlı Berat Kandili mesajlarını kısa ve uzun olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik. Berat gecesi mesajları: Berat kandili resimli, ayetli, hadisli mesajlar! Facebook, Instagram, Whatsapp hayırlı kandiller mesajları!

BERAT GECESİ MESAJLARI 2023!

Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, bütün kirli sözlerden temizle. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Hayırlı Kandiller.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Beraat Kandiliniz mübarek olsun..

Allah'ın Rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. kandiliniz kutlu olsun…..

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin,büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Berat kandilini kutlarım Allah'a emanet olun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

EN GÜZEL VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI