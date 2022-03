Berat Gecesi kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandili Gecesi'nde yapılacak dualar, zikirler ve ibadetler!

Berat gecesi kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki, Berat gecesi hangi dualar okunur? Berat gecesi hangi namazlar kılınır? Berat Kandili tüm namaz tariflerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Berat gecesi okunacaklar, çekilecek zikirler, yapılacak dualar tamamı yazımızda...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2022 yılında Berat Gecesi 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili haftaya 17 Mart Perşembe günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 17 Mart Perşembe akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 18 Mart Cuma günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.) Berat Kandili Günü ne zaman : 18 Mart Cuma (18 Mart Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT GECESİ KILINACAK NAMAZLAR VE YAPILACAK İBADETLER

1) Bir Sene Boyunca Hayırlı Kaderler Yazılması, Ömrün Uzayıp O Sene Ölümden Korunulması, Rızka Bereket Hâsıl Olup İnsanlara Muhtâc Olunmaması İçin Berâat Gecesi Kılınacak Altı Rekât Namaz ve Peşine Okunacaklar

İmâm-ı Zebîdî ve Şeyh Ahmed Deyrabî gibi birçok âlim ve fâzıl meşâyih (Rahimehümullâh) hazarâtı bu gecenin ihyâsı hakkında şu beyanlarda bulunmuşlardır:

Allâh dostları içerisinde halefin seleften tevârus (verâset yoluyla nakl)ettiğine göre, her kim Berâat Gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek murâdı hâsıl olur:

a) Akşam namazından sonra her rekâtta bir Fâtiha ve altı İhlas Sûresi okuyarak altı rekât kılar.

b) Her iki rekâtın selâmından sonra birer Yâsîn-i Şerîf okur.

- Birincisinde belâsız şekilde ömrüne berekete niyet eder.

- İkincisinde rızkına berekete niyet eder.

- Üçüncüsünde ise hüsn-ü hâtime (îmânla biten güzel bir gün sona erişme)ye niyet eder.

c) En sonunda "Berâat Gecesi duâsı" diye meşhur olan şu duâyı 10 kere okur.

(Kaynak : ez-Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'l-müttakîn, 3/427; Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrebât, sh:13)

Üç Yasîn Suresi'nden Sonra 10 Kere Okunacak Duâ:

(Kaynak : ez-Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'lmüttakîn, 3/427; Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrebât, sh:13)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

BERAT GECESİNDE KILINACAK 100 REKAT NAMAZ VE TARİFİ

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh)a şöyle buyurmuştur:

"Ey Ali! Her kim Şa'bân'ın yarı (on beşinci) gecesinde yüz rekât kılar, her rekâtta bir Fâtiha ve on İhlâs okursa, (şunu bil ki) ey Ali! Hangi bir kul bu namazları kılarsa Allâh-u Te'âlâ onun için o gece istediği her hâceti yerine getirir."

(Kaynak : Ebu'l-Ferac ibnü'l-Cevzî, Kitâbü'n-Nûr fî fezâili'l-eyyâmi ve'ş-şuhûr, Süleymâniye Ktp., Nafiz Paşa, rakam:329, verak:82/b-83b; el-Gazâlî, İhyâü 'ulûmi'd-dîn, 1/203; 'Abdülkadir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/348-349; Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu'l-kulûb, 1/114; Ebû 'Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbu'l-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-hareke, rakam:526-531, sh:192, 193; 'Abdulazîz ed-Dirînî, Tahâratü'l-kulûb, sh:136; İsmâ'il Hakkî el-Bursevî, Rûhu'l-beyân, 8/403; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü'l-esrâr, sh:68; Parantez içi ekler ibnü Ebi'd-Dünyâ, Fezâliü şehri Ramazân, rakam:9, sh:40; ez-Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'l-müttakîn, 3/425 ve es-Süyûtî, el-Le'âlî, 2/58'den alınmıştır.)

BERAT GECESİ VAZİFELERİ

- Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: "Berâat Gecesi iki gözünüzün birine üç defâ, diğerine ise iki defâ sürme çekin ki Allâh-u Te'âlâ sizi göz rahatsızlığından korusun."

(Kaynak : Ebû 'Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbu'l-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-hareke, no:532, sh:193)

- Rivâyet olunduğuna göre; zâlim ya da âşikâre günah işleyen birisi olmadıkça Berâat Gecesi Allâh-u Te'âlâ'dan bir şey isteyenin mutlakâ murâdı gerçekleşir.

(Kaynak : 'Abdülazîz ed-Dirînî, Tahâratü'l-kulûb, sh:136)

- Ali el-Kârî (Rahimehullâh)ın beyânına göre; Berâat Gecesi Zemzem-i Şerîf belirgin bir şekilde artış gösterdiğinden, bu gece çokça Zemzem içmek uygun görülmüştür.

(Kaynak : 'Ali el-Kârî, et-Tibyân fi beyâni mâ fî leyleti'n-nifsi min Şa'ban ve Leyleti'l-Kadri min Ramazân, Mecmû'u resâili'l-Mollâ 'Alî el-Kârî, 3/41)

- Ali el-Kârî (Rahimehullâh)ın beyanına göre bu gece okunması müstehap olan sûrelerin en önemlisi Duhân Sûresi'dir. Zîrâ bu sûre-i celîle Berâat Gecesi'nin fazîletlerinden bahsetmektedir ve bu sûrenin okunmasının bir çok fâziletleri vardır.

(Kaynak : 'Ali el-Kârî, et-Tibyân fi beyâni mâ fî leyleti'n-nifsi min Şa'ban ve Leyleti'l-Kadri min Ramazân, Mecmû'u resâili'l-Mollâ 'Alî el-Kârî, 3/52)

(Teşekkür : Bu hadisleri Arapça'dan Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

Haberler.com - Gündem