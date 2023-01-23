Ekranların sevilen isimlerinden bir olan Berat Efe Parlar hakkında merak edilenler var. Sevilen oyuncunun hayatı ise merak ediliyor. Arama motorlarında ise Berat Efe Parlar kimdir? Berat Efe Parlar nereli, kaç yaşında? Berat Efe Parlar hangi dizilerde rol aldı? soruları aratılıyor.

Birçok dizide yer alan Berat Efe Parlar'ın hayatı merak ediliyor. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isim hakkında merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. Peki, Berat Efe Parlar kimdir? Berat Efe Parlar nereli, kaç yaşında? Berat Efe Parlar hangi dizilerde rol aldı?

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

Berat Efe Parlar, oyunculuğa 3.5 yaşında çeşitli reklam film ve katalog çekimleriyle başladı. Küçük yaşta çok sayıda dizide rol alan Parlar, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde denize düşüş sahnesinde küçük Osman'ın dublörlüğünü üstlendi.

"Geniş Aile" dizisinde Cevahir'in oğlu Cücü'yü canlandıran Parlar, "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisinde ise "Kemal" karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Berat Efe, "Melekler Korusun", "İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Böyle Bitmesin", "Harem", "Arka Sokaklar" dizilerinin yanı sıra, "Sır" adlı televizyon filminde de rol aldı.