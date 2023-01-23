İftarlık Gazoz ve Güldür Güldür Çocuk gibi projelerdeki başarısıyla tanınan genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi hayatını kaybetti. Sevenleri ise üzen haberin ardından Berat Efe Parlar annesi hastalığı ne? Berat Efe Parlar annesi öldü mü, neden öldü? sorularını araştırdı.

İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı 'Adem' rolü ile geniş bir hayran listesine ulaşan 18 yaşındaki Berat Efe Parlar, annesinin ölümüyle yıkıldı. Merak edilenler arasında ise Berat Efe Parlar annesi hastalığı ne? Berat Efe Parlar annesi öldü mü, neden öldü? soruları yer aldı. Peki, Berat Efe Parlar annesi hastalığı ne? Berat Efe Parlar annesi öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

BERAT EFE PARLAR ANNESİ HASTALIĞI NE?

İftarlık Gazoz ve Güldür Güldür Çocuk gibi projelerdeki başarısıyla tanınan genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi hayatını kaybetti. Bir film setinde annesinin rahatsızlığını öğrenen oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak "Canım annemi kaybettik" dedi. Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir' ifadelerini kullandı.

Genç oyuncunun annesi uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Annesinin rahatsızlığını film setinde öğrenen Parlar, "İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."