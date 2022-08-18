Twitter'da bir fenomene mesaj atan kişinin milli futbolcu olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, Berat Ayberk Özdemir kimdir? Berat Özdemir kaç yaşında? araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

Bir fenomen sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajı Twitter hesabından ifşa etti. Sosyal medya kullanıcıları fenomene mesaj atan kişinin milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir olduğunu öne sürdü. Peki, Berat Ayberk Özdemir kimdir? Berat Ayberk Özdemir kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

BERAT AYBERK ÖZDEMİR KİMDİR?

Berat Ayberk Özdemir (d. 23 Mayıs 1998; Melikgazi, Kayseri) ön libero mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından El İttifak'ta forma giymektedir.

Futbola 2008 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Berat, 2016-2017 sezonunun devre arasında profesyonel olup Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 2. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. Hacettepe'de 1,5 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 31 Ağustos 2018'de Osmanlıspor ile oynanan 1. Lig maçında ilk kez a takım forması giydi.

Ailesinin tek çocuğu olan Berat'ın annesi diş teknisyeni iken babası askerdi. 2019 sonu itibarıyla Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük bölümü öğrencisidir.