Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikinci tur seçimleri kazanmasının ardından AK Parti'de ve cumhurbaşkanlığında gündem kabine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından perşembe veya cuma günü yeni Kabine'yi açıklayacağı ifade ediliyor. Peki, Berat Albayrak yeniden bakan mı olacak 2023? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak Ekonomi bakanı mı Enerji bakanı mı olacak? İşte detaylar...

2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler olacak merak edildi. Kulis bilgilerine göre Berat Albayrak yeni bakan olabilir. Peki, Berat Albayrak yeniden bakan mı olacak 2023? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak Ekonomi bakanı mı Enerji bakanı mı olacak? İşte ayrıntılar...

BERAT ALBAYRAK YENİ BAKAN MI OLACAK 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerini kazanmasının ardından gözler yeni kurulacak Kabine'ye çevrilirken, Ankara kulislerinde Berat Albayrak'ın yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağı konuşulmaya başlandı. Öte yandan Süleyman Soylu'nun da yeniden İçişleri Bakanı olmayacağı, bunun yerine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevine getirileceği ileri sürüldü.

BERAT ALBAYRAK NE BAKANI OLACAK, İDDİALAR DOĞRU MU?

Yeni kabinede "sürpriz isimlerin de yer alacağının" altı çiziliyor. Bu isimlerden birinin de daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen Berat Albayrak'ın olduğu ifade ediliyor. AK Parti'de, Karadeniz'de doğalgaz keşfi için yürütülen çalışmaların "ön ayağının Albayrak'ın bakan olduğu dönemde başlatıldığına" dikkat çekiliyor.

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, (d. 21 Şubat 1978, İstanbul), Türk iş insanı ve siyasetçidir.

Türkiye enerji ve tabii kaynaklar bakanı ile Türkiye hazine ve maliye bakanı olarak görev yapmıştır.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise giren Albayrak, 2015-2018 yılları arasında enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak görev aldı. 10 Temmuz 2018'den 10 Kasım 2020 tarihine kadar hazine ve maliye bakanlığı yapmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlidiir.