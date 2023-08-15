Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra Berat Albayrak'ın nerede olduğu ve ne yaptığı büyük bir merak konusu oldu. Berat Albayrak şimdi ne işle meşgul olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak şu an ne yapıyor? İşte detaylar...

Berat Albayrak'ın nerede olduğu ve ne iş yaptığı ortaya çıktı

8 Kasım 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 2018 yılından beri sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. İstifa ettikten sonra pek görünmeyen Berat Albayrak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Berat Albayrak nerede, ne iş yapıyor soruları araştırılmaktadır. Peki, Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak şu an ne yapıyor? Detaylar haberimizde...

BERAT ALBAYRAK ŞU AN NE YAPIYOR?

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sadık Albayrak'la yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Albayrak'a Berat Albayrak'ın nerede olduğunu ve ne iş yaptığını sorduğunu belirten Donat aldığı yanıtı şöyle aktardı: "NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor. Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini. Berat yolunu çizdi. Okuyor, araştırıyor, çocuklarıyla ilgileniyor. Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu."

BERAT ALBAYRAK NEREDE?

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, oğlunun İstanbul'da olduğunu ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ile ilgilendiğini söyledi.