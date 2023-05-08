Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış olan Berak Albayrak'ın özel hayatı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Berat Albayrak babası kim? Sadık Albayrak kimdir? Berak Albayrak babasının adı ne? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Berat Albayrak babası kim? sorusu merak ediliyor. Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise giren Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Merak edilenler arasında ise Berat Albayrak'ın babasının ismi yer alıyor. Peki, Berat Albayrak babası kim? Sadık Albayrak kimdir? Berak Albayrak babasının adı ne?

BERAT ALBAYRAK BABASI KİM?

Berat Albayrak, 21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sadık, annesinin adı Kıymet'tir. Serhat adında bir ağabeyi olan Albayrak aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir.

SADIK ALBAYRAK KİMDİR?

Ahmed Sadık Albayrak (d. 15 Şubat 1942; Yenice) Türk gazeteci, siyasetçi ve yaklaşık 40 adet eserin yazarı. 1991-1995 seneleri arasında Refah Partisi Meclis üyesiydi. 1980 tarihli Son devir Osmanlı uleması kitabı Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan ödül aldı.