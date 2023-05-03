Berat Albayrak aday mı? 2023 Berat Albayrak milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Berat Albayrak aday mı? 2023 Berat Albayrak milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Berat Albayrak aday mı? 2023 Berat Albayrak milletvekili adayı mı? İşte detaylar...