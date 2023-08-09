Benzine zammı ne zaman? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine zam mı geldi?

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Özellikle benzin fiyatlarındaki olası bir zam, sürücülerin merak konusu oldu. Peki, benzin fiyatlarına zam var mı? İşte son durum hakkında detaylar.

Benzine üst üste gelen zamlardan sonra bir sonraki fiyat güncellemesi ne zaman olacak merak konusu oldu.Seçim öncesi 19 lira seviyelerinde bulunan fiyatlar 36 liraya kadar yükseldi. Vatandaşlar tarafından benzine gelecek zam araştırılmaktadır. Güncel akaryakıt fiyatları haberimizin içerisinde yer alacaktır. Benzine zam geldi mi sorusu araştırılıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzin zammı ne zaman? Benzine zam mı geldi? Detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Petrol fiyatlarının 86 dolara yükselmesi ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesinin ardından akaryakıta kallavi bir zam geleceği iddia edildi. Bu hafta benzine 3, motorine 4 lira birden zam geleceği öne sürülürken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Eğer zam gerçekleşirse benzinin fiyatı 39 lirayı, motorinin fiyatı ise 40 lirayı aşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.