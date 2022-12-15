Benzine zam var mı, yok mu BU GECE? Benzin zammı ne zaman? Mazot, Motorine zam gelecek mi?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine zam var mı, yok mu? Benzin zammı ne zaman? Mazot, Motorine zam gelecek mi? İşte, Benzine zam gelecek mi, benzin zammı var mı detaylar...

Benzin zammı ne zaman? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine zam var mı, yok mu? Benzin zammı ne zaman? Mazot, Motorine zam gelecek mi? İşte, Benzine zam gelecek mi, benzin zammı var mı detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 13 kuruşa yükselecek.

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN?

16 Aralık Cuma gününden itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 13 kuruşa, Ankara'da ise 19 lira 34 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.