Benzin ve motorin fiyatları bir süredir zamlar nedeniyle gündemde yer alıyor ve bu nedenle benzine zam var mı sorusu sık sık araştırılıyor. İşte BENZİNE ZAM VAR MI SON DAKİKA! Benzine zam gelecek mi? 22 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzine zam var mı sorusu, sürekli farklılık gösteren fiyatlar nedeniyle gün içerisinde araştırılıyor. Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki artış araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 22 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? Benzine tekrar mı zem geldi, ne zaman gelecek? sorularını yanıtladık. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

BENZİNE ZAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta ÖTV tutarları, benzine ve motorine 5 lira, LPG'ye 4 lira artış olarak yansımıştı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

BENZİN GÜNCEL FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34.05 lira

Ankara benzin fiyatı: 34.53 lira

İzmir benzin fiyatı: 34.63 lira

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Önce gün motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zam sonrası salı günü de benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor. Henüz motorine gün içerisinde bir zam beklenmiyor.

ERDOĞAN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Körfez ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt zamlarıyla ilgili yöneltilen eleştirilere "Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk.

Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye'nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir" yanıtını vermişti.