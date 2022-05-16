Benzine zam var mı? SON DAKİKA 2022 Mayıs benzin zammı var mı? - Haberler

Benzine zam var mı? SON DAKİKA 2022 16 MAYIS benzin zammı haberleri... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki artış nedeniyle benzine bir zam daha geliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre; hafta başından itibaren LPG'ye ve benzine zam geliyor. Benzin, Mazot, Motorin ve LPG'ye zam var mı? Motorin ve Benzin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ve detayları sizlerle...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 16 Mayıs 2022 tarihine ait henüz yeni bir zam haberi açıklaması olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

Ankara'da benzin litr fiyatı 20,43 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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