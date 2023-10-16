Benzin zammı ne zaman başlıyor ve 16-17 Ekim'de benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi soruları gündemde. Akaryakıt zamları, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle sürekli değişiyor. Benzin fiyatları ne kadar olacağı merak ediliyor. Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. 16- 17 Ekim benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi ve benzin fiyatları ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, Benzine zam var mı, ne zaman başlıyor? 16- 17 Ekim benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi?

Benzine zam var mı, ne zaman başlıyor? 16- 17 Ekim benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi?

Akaryakıt zamları döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle sürekli değişiyor. Benzin zammı ne zaman başlıyor ve 16- 17 Ekim benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi sorularına yanıt aranıyor. İsrail-Hamas çatışmasının şiddetlenmesi akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Brent petrolün varil fiyatının 91 dolara kadar yükseldi. Benzine zam var mı ve benzin fiyatları ne kadar olacağı gündeme geliyor. Benzin zammı ne zaman başlıyor? 16- 17 Ekim benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi? Benzine zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

17 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 2 lira 23 kuruş zam bekleniyor.

16- 17 EKİM BENZİNE, MOTORİNE, LPG'YE ZAM GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim gelmişti. 6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 39 lira 62 kuruşa, Ankara'da 40 lira 21 kuruşa, İzmir'de ise 40 lira 37 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.