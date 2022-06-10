Benzine zam var mı? SON DAKİKA! Mazota zam ne zaman gelecek? Benzine zam gelecek mi? BU GECE motorine ne kadar zam gelecek? - Haberler

Mazota zam ne zaman gelecek? Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasadaki bu oynaklık pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor. Benzine zam var mı? Mazota zam ne zaman gelecek? Benzine zam gelecek mi? Bu gece motorine ne kadar zam gelecek? Mazota zam ne zaman gelecek araç sahipleri tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN VE OTOGAZA ZAM GELİYOR

11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,18 lira, otogaz grubunda ise 54 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 28,41 LİRADAN SATILACAK

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 28,41 liradan, otogaz ise 12,16 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

10.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 26,26 TL

Gazyağı TL/lt: 25,12 TL

Motorin TL/lt: 27,86 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 27,91 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 19,68 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,76 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.70 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.46 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.74 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.51 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.51 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.62 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.74 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.57 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 124,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 122,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin petrol talebini düşüreceği beklentisi etkili oldu. Dün, Şanghay ve Pekin'in bazı bölgelerinde tekrar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve milyonlarca vatandaş için toplu test talep edildi. Şanghay'daki Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan yeni kısıtlamalar Çin'deki taleple ilgili endişeleri artırdı.

Uzmanlar, Kovid-19 vakalarında artışın durdurulamaması ve kısıtlamaların devam etmesi halinde Çin'de ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini öngörüyor.

Öte yandan, ABD'de yaz döneminde artan yakıt talebi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ham petrol üretimini istenilen seviyeye taşıyamaması, fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

Grup, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıklamıştı. Uzmanlar, üretimdeki bu artışın küresel talebi karşılamakta yetersiz olduğunu kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 122,85 ile 123,34 dolar aralığının direnç, 122,36 ile 121,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 10 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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