Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dün motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine bir zam göründü. Peki, Benzine zam var mı? Bugün, bu gece benzine zam gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Benzine zam var mı? Sorusu, özellikle son günlerde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle gündemdeki yerini koruyor ve birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyordu. Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Dün motorinde gerçekleşen 1 lira 80 kuruşluk fiyat artışının ardından bu kez de benzine zam göründü. Peki, Benzine zam var mı? Bugün, bu gece benzine zam gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

BENZİNE ZAM VAR MI?

15 Ağustos Salı gününden itibaren benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak. Fiyat değişikliğinin ardından benzin 38 lirayı aşacak. Buna göre benzine zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litresi şu an İstanbul'da 36 lira 16 kuruş, Ankara'da 36 lira 68 kuruş, İzmir'de 36 lira 79 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 38 lira 38 kuruş, Ankara'da 38 lira 88 kuruş, İzmir'de ise 39 lira 5 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.