Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatına zam gelip, gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Benzine zam var mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam mı gelecek? Benzine zam mı yapılacak?

Benzine zam var mı? Sorusu, Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sebebiyle merak ediliyor ve arama motorları üzerinde Benzine zam mı gelecek? Benzine zam mı yapılacak? Soruları ile birlikte sıklıkla araştırılıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam mı gelecek? Benzine zam mı yapılacak?

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,67 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.