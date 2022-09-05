Araç sahiplerini yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi de akaryakıt fiyatları oluyor. Sürekli değişkenlik göstermekte olan akaryakıt fiyatları, araba sahiplerini tedirgin ediyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam mı gelecek? Benzine zam mı geliyor? Benzine zam yapılacak mı? 5 Eylül Benzin fiyatı!

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen ve duyulmaya başlanan haberler sonrasına 5 Eylül Pazartesi günü Benzine zam mı geliyor? Sorusu, birçok araç sahibi tarafından sorulmaya ve araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam mı gelecek?Benzine zam mı geliyor? Benzine zam yapılacak mı? 5 Eylül Benzin fiyatı!

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzinli araç sahipleri sürekli değişmekte olan akaryakıt fiyatlarından sonra Benzine zam var mı? Sorusu merak ediyor. Gelen indirimlerden sonra bu gece yarısından itibaren benzine 56 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATI NE KADAR?

Bu gece gelecek olan zam ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 22 kuruşa yükselecek. Brend petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebiliyor.