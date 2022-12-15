Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirimin ardından duyulan haberler ile birlikte Benzine zam var mı? Benzine zam mı gelecek? Soruları merak edilmeye başlandı. Benzine zam var mı? Sorusu, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam mı gelecek? 15 Aralık 2022 Güncel benzin fiyatları!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını Benzine zam var mı? Sorusu ile takibe devam ediyor. Benzine zam mı gelecek? Sorusu, bu nedenle vatandaşların gündeminde yer alıyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam mı gelecek? 15 Aralık 2022 Güncel benzin fiyatları!

BENZİNE ZAM VAR MI?

16 Aralık Cuma gününden itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Buna göre benzin fiyatlarında zam yapılması öngörülüyor.

15 Aralık 2022 BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 13 kuruşa, Ankara'da ise 19 lira 34 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.