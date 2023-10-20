İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine zam var mı? Sorusu bu kapsamda araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? 20 Ekim güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? 20 Ekim güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

Benzine zam var mı? Sorusu, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle gün içerisinde sıklıkla merak edilmekte ve araştırılmakta. İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 93 dolara kadar çıkmasıyla akaryakıta yeni zamlar göründü. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? 20 Ekim güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

BENZİNE ZAM VAR MI?

17 Ekim Salı günü motorine gelen 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzinin litre fiyatı artıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 48 kuruş zamlanacak. Fiyat artışının ardından benzinin litresi İstanbul'da 35 lira 12 kuruşa, Ankara'da 35 lira 75 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 85 kuruşa çıkacak.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARIYLA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti. Ancak İsrail-Hamas çatışmalarıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle akaryakıtta rüzgar tersine döndü.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.