Döviz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatında farklılık olacak. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 7 Haziran güncel motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta kallavi bir zam geldi. Motorinin litresinin fiyatı da bu doğrultuda zamlandı. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 7 Haziran güncel motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 22 lira 11 kuruştan satılacak.