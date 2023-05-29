Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 29 Mayıs güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Özellikle seçimin ertesi günü Benzine zam var mı? Sorusu en çok merak edilmekte olan sorular arasında yerini alıyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 29 Mayıs güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİNE ZAM VAR MI?

30 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21 lira 23 kuruştan, Ankara'da 21 lira 58 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 56 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.