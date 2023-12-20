Benzine zam var mı sorusu, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte sıkça gündeme gelmekte. Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası gelişmeler, petrol piyasasında belirsizliğe neden olabiliyor ve bu durum akaryakıt fiyatlarını etkileyebiliyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 20 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları son dakika!

Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 20 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları son dakika!

Benzine zam var mı? Sorusu, vatandaşlar tarafından dalgalanma sürerken merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve zam haberleri, vatandaşların dikkatini çekiyor. Peki, 20 Aralık tarihinde benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

BENZİNE ZAM VAR MI?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 49 kuruş artacak. Zammın ardından benzinin litresi 35 lira seviyesine yükselecek. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 51 kuruşa, Ankara'da 35 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 33 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.