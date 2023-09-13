Benzine zam var mı? SON DAKİKA Benzine ne kadar zam gelecek? 2023 Akaryakıta zam gelecek mi?

Benzin fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Vatandaşlar, 'Benzine zam var mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte detaylar...

Benzin fiyatlarındaki değişiklikler, ekonomiyi ve vatandaşın cebini doğrudan etkiliyor. Yapılacak her türlü zam, özellikle taşımacılık sektörünü ve dolaylı olarak birçok sektörü etkileyecek. Benzine zam gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından akaryakıta yapılacak zam araştırılıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? Akaryakıta zam gelecek mi? Detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış son dönemde araç sahiplerinin keyfini kaçırırken, bu gece de motorine okkalı bir zam geldi. 2 lira 3 kuruşluk artış pompaya da yansırken, zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lirayı aştı. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.