Akaryakıta zam gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına bu gece Katma Değer Vergisi (KDV) zammı geliyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzin fiyatı ne kadar olacak? 9 Temmuz Motorin ve benzine zam gelecek mi? İşte detaylar...

Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına bu gece Katma Değer Vergisi (KDV) zammı geliyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacağı öngörülüyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzin fiyatı ne kadar olacak? 9 Temmuz Motorin ve benzine zam gelecek mi? Detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükselecek.

9 TEMMUZ MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesine ilişkin karar bu gece yürürlüğe giriyor. Yaşanacak gelişmeyle birlikte bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükselecek. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükselecek.