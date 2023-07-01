Akaryakıta zam gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sonrasında akaryakıt fiyatları değişecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından benzine zam gelecek mi sorusunu araştırıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzin fiyatı ne kadar olacak? Motorin ve benzine zam gelecek mi? İşte detaylar...

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken vatandaşlar tarafından akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanacak mı sorusu araştırılmaktadır. Döviz kurundaki değişiklikler sonrasında benzine zam gelecek mi, benzine ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Güncel akaryakıt fiyatları sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Benzine zam var mı? Benzin fiyatı ne kadar olacak? Motorin ve benzine zam gelecek mi? Detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 4 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 26 lira 19 kuruş, Ankara'da ise 26 lira 64 kuruştan satılacak.

BENZİNİN LİTRESİ 26 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

4 Temmuz itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak.