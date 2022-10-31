Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 31 Ekim 2022 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 31 Ekim 2022 benzin ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 31 Ekim 2022 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 31 Ekim 2022 benzin ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzin grubuna 1 Kasım Salı gününden geçerli olmak üzere 71 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN KAÇ TL?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 71 kuruş zam gelmesi beklenirken, zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,36 liraya yükselecek.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Zamla birlikte İstanbul'da 20,65 liradan satılan benzinin fiyatı 21,36 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.