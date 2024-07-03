Benzine zam var mı? 3 Temmuz güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 3 Temmuz 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 3 Temmuz 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

TÜİK'in hesapladığı yüzde 19,49'luk 6 aylık üretici enflasyonu doğrultusunda motorinin litresinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam geldi. Litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye, otogazda 8,67 TL'ye yükseldi.

Sözcü'de yer alan habere göre yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle motorinin litresine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, otogaza 95 kuruş zam geliyor.

İSTANBUL'DA BENZİN FİYATI NE KADAR?

ÖTV zammı sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 44,70 TL, Ankara'da 45,70 TL ve İzmir'de ise 46,06 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 44,60 TL, Ankara'da 45,63 TL ve İzmir'de ise 46,00 TL olacak.