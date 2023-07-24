BENZİNE ZAM VAR MI? 24 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL? (GÜNCEL) Benzin, motorin, mazot fiyatları!

Benzine zam var mı ve güncel benzin fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 24 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 24 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL? (GÜNCEL) Benzin, motorin, mazot fiyatları!

Benzine zam var mı benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 24 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor.Benzine zam var mı? 24 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL? (GÜNCEL) Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Benzinin litre fiyatının 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira artması bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi 36 lirayı aşacak.

BENZİN NE KADAR?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruşa, Ankara'da 36 lira 54 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.