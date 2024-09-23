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Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
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Benzine zam var mı ve güncel benzin fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. Peki, Benzine zam var mı? 23 Eylül 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları!

Benzine zam var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 23 Eylül 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 23 Eylül 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 42 lira 75 kuruştan Ankara'da ise 43 lira 10 kuruştan satılacak.

Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN NE KADAR?

  • İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 75 kuruştan satılacak.
  • Ankara'da ise 43 lira 10 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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