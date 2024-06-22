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Benzine zam var mı? 22 Haziran güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

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Benzine zam var mı ve güncel benzin fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 22 Haziran 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 22 Haziran 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları!

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 22 Haziran 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 22 Haziran 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Benzin ve motorinde 21 Haziran'da beklenen ancak EPDK müdahalesiyle ertelenen zam, 24 Haziran Pazartesi gecesi daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre; tekrar erteleme olmazsa, 24 Haziran Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artacak. 21 Haziran için beklenen ancak ertelenen zamda, litrede benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı. Pazartesi günkü zam, ertelenen zammın üstünde oldu.

Benzine zam var mı? 22 Haziran güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN NE KADAR?

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 40.29 TL

Ankara: 41.24 TL

İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.67 TL

Ankara: 41.63 TL

İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL

Ankara: 20.19 TL

İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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