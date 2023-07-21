BENZİNE ZAM VAR MI? 21 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL? (GÜNCEL) Benzin, motorin, mazot fiyatları!

Benzine zam var mı ve güncel benzin fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 21 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 21 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL? (GÜNCEL) Benzin, motorin, mazot fiyatları!

Benzine zam var mı benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 21 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor.Benzine zam var mı? 21 Temmuz 2023 benzin ne kadar, kaç TL? (GÜNCEL) Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Son dönemlerde brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Gelen bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 34 liraya dayandı.

BENZİN NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.