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Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

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Benzine zam var mı ve güncel benzin fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine zam var mı, geldi mi soruları gündeme geliyor. 13 Aralık 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Benzine zam var mı? 13 Aralık 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları!

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 13 Aralık 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 13 Aralık 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam geliyor. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

BENZİN NE KADAR?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden (yarın) itibaren 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN NE KADAR?

Benzin: 42.12 TL

Motorin: 43.30TL

LPG: 26.03 TL

İSTANNBUL ANADOLU YAKASI BENZİN NE KADAR?

Benzin: 42.01 TL

Motorin: 43.24 TL

LPG: 25.49 TL

Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

ANKARA BENZİN NE KADAR?

Benzin: 42.54 TL

Motorin: 43,87 TL

LPG: 26,04 TL

Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

İZMİR BENZİN NE KADAR?

Benzin: 43,04 TL

Motorin: 44,39 TL

LPG: 25.94 TL

Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR, YÜKSELİYOR?

Rafinerilerin fiyat metodolojisi çerçevesinde uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yurt içi fiyatlara hemen yansımıyor. Fiyat metodolojisi gereği rafineri sahibi referans fiyat ortalaması belli bant aralığında kaldığı sürece fiyat değişikliğine gitmiyor, söz konusu fiyat bandını yukarı ya da aşağı yönde kırması durumunda kırılımın yönüne göre yeni fiyatlar oluşuyor.

Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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